Watzke spricht über auslaufende Verträge von Hummels und Reus

Die Verträge von Mats Hummels und Marco Reus laufen bei Borussia Dortmund zum Saisonende aus. Nun verrät Klubboss Hans-Joachim Watzke, wie es weitergeht.

Noch ist keine Entscheidung darüber getroffen, ob und zu welchen Konditionen Borussia Dortmund die Arbeitspapiere von Mats Hummels und Marco Reus verlängern wird. «Es gibt zu bedenken, dass beide im Herbst ihrer Karriere sind. Auf der anderen Seite sind es sehr verdiente Spieler für Borussia Dortmund, die auch immer noch eine hohe Leistungsstärke haben», erklärt der Geschäftsführer der Schwarzgelben bei «Sky».

«Dann muss man versuchen, dass man das sauber und vernünftig bespricht, wenn die Schnittmenge so hoch ist», so Watzke. «Mit beiden Spielern werden wir zu gegebener Zeit sprechen. Das sollte eigentlich nach so vielen Jahren, die beide für uns gespielt haben, kein grosses Problem sein – da eine vertrauensvolle Atmosphäre aufzubauen.» Hummels und Reus sind beide bereits 33 Jahre alt.

adk 12 Januar, 2023 09:22