Watzke äussert sich zu den Transferplänen des BVB

Borussia Dortmund wird sich im Winter auf dem Transfermarkt sehr zurückhaltend verhalten, wie Klubboss Hans-Joachim Watzke kurz vor Eröffnung der Transferperiode erklärt.

Die Corona-Pandemie hat auch die Planungen des BVB fest im Griff. “Wir befinden uns inmitten der Corona-Pandemie mit den daraus resultierenden Einnahmeausfällen über einen langen Zeitraum hinweg. Der kommende Transferwinter wird als solcher bei uns vor diesem Hintergrund kaum stattfinden”, sagt Watzke im Gespräch mit der “Funke Mediengruppe”.

In der Defensive gäbe es angesichts von “nur” drei gelernten Innenverteidigern durchaus Handlungsbedarf. Diese sind aus den genannten Gründen aber beschränkt. Bei Ausfällen werden wohl auch für den Rest der Saison Thomas Delaney, Emre Can oder Axel Witsel aushelfen müssen wie sie dies in der Hinrunde getan haben.

Watzke ist mit der Entwicklung in den letzten Wochen nicht zufrieden: “In den vergangenen Wochen haben wir leider unsere Form verloren. Wir müssen daran arbeiten, dass einige Spieler in eine bessere Verfassung kommen.” 22 Punkte aus 13 Spielen seien “vier Punkte zu wenig für einen Zwei-Punkte-Schnitt, der schon unser Anspruch sein sollte.”

psc 24 Dezember, 2020 10:20