Watzke über Rose-Aus beim BVB: «Irgendwas war da»

Im Sommer schied Marco Rose als Trainer bei Borussia Dortmund aus. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke lässt die Trennung nun Revue passieren.

Während Marco Rose mit RB Leipzig den FC Bayern jagt, taumelt Borussia Dortmund hinter den europäischen Plätzen in der Bundesliga. Bei «Bild» sagt Hans-Joachim Watzke zur im Sommer vollzogenen Trennung nun: «Der Marco Rose ist ein toller Trainer, wir haben uns aber gemeinsam entschieden, getrennte Wege zu gehen, weil einige Sachen im Wege standen und er irgendwie nie richtig ankam.»

Der Geschäftsführer des BVB weiter: «Irgendwas war da, was nicht richtig stimmte. Wir wissen es selbst nicht genau.» Für Rose-Nachfolger Edin Terzic gibt es indes Rückendeckung. «Edin ist ein Typ, der den Klub kennt und liebt, aber er hat eine Mannschaft, die noch zu grossen Schwankungen ausgesetzt ist. Terzic macht aber einen grossartigen Job, daher bin ich mir sicher, dass wir noch lange Freude an ihm haben werden», so Watzke.

adk 13 November, 2022 10:42