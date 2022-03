Wechsel in LaLiga? Haaland kauft sich Haus in Spanien

Stürmt Erling Haaland schon bald in der spanischen LaLiga? Zumindest soll der Angreifer von Borussia Dortmund in Spanien nun ein Haus kaufen.

Erling Haaland wird mit Real Madrid und dem FC Barcelona in Verbindung gebracht. Sowohl die Königlichen wie auch die Katalanen sollen um einen Transfer des 21 Jahre alten Norwegers buhlen, der bei Borussia Dortmund eine Ausstiegsklausel in Höhe von taxierten 75 Millionen Euro besitzt.

Der Torjäger könnte jedenfalls schon Vorbereitungen für einen Spanien-Wechsel treffen. Laut der Sportzeitung “AS” plant der Youngster, ein Haus in der Küstenstadt Marbella zu kaufen. Kostenpunkt: 6,5 Millionen Euro. Dies muss aber nicht gleich bedeuten, dass ein Spanien-Wechsel garantiert ist. Denn auch Manchester City kämpft wohl um die Unterschrift des Skandinaviers. Sollte er zu Real oder Barça wechseln, würde ihm ohnehin die Bleibe in Marbella nicht genügend, bräuchte er stattdessen auch noch eine Unterkunft in Madrid respektive Barcelona.

