Wechsel von Youssoufa Moukoko auf die Insel «weit fortgeschritten»?

Borussia Dortmund will den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit Youssoufa Moukoko unbedingt verlängern. Nun scheint aber Chelsea dazwischenzufunken.

Laut «The Athletic»-Reporter David Ornstein gehen Premier League-Konkurrenten der Blues sogar davon aus, dass der Transfer des 18-Jährigen zu den Londonern weit fortgeschritten sei. Dies entspricht ganz und gar nicht den Plänen und Wünschen des BVB, der das Eigengewächs unbedingt langfristig binden will. Im kommenden Sommer droht aber tatsächlich ein ablösefreier Wechsel von Moukoko, falls er in Dortmund nicht verlängert. Dieses Szenario ist laut dem englischen Medienbericht also sehr gut möglich.

Ab dem 1. Januar kann Moukoko offiziell und ohne Rücksicht auf den BVB mit anderen Klubs verhandeln.

psc 12 Dezember, 2022 11:09