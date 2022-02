Wie befürchtet: Manuel Akanji fällt aus

Manuel Akanji wird voraussichtlich mindestens die nächsten beiden Spiele von Borussia Dortmund verpassen.

Der Schweizer Nationalspieler musste in den Europa League-Playoffs gegen die Rangers (2:4) am Donnerstagabend in der 55. Minute wegen Wadenproblemen ausgewechselt werden. Diese plagen ihn weiterhin und erfordern eine Zwangspause. Wie die “Ruhr Nachrichten” berichten, verliess Akanji das Trainingsgelände am Freitag vorzeitig. Am regulären Mannschaftstraining konnte der 26-Jährige nicht teilnehmen. Er wird mindestens das Heimspiel gegen Gladbach in der Bundesliga am Sonntag und wohl auch das Rückspiel in der Europa League bei den Rangers am kommenden Donnerstag verpassen. Es droht sogar ein wochenlanger Ausfall.

psc 18 Februar, 2022 18:48