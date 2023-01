Wie Moukoko seine Verlängerung verkündet haben will

Youssoufa Moukoko wird seinen auslaufenden Vertrag bei Borussia Dortmund verlängern. Am Samstag soll dies geschehen.

Borussia Dortmund legt am Sonntag (15.30 Uhr) wieder in der Bundesliga gegen den FC Augsburg los. Am Rande des Heimspiels soll die Vertragsverlängerung von Youssoufa Moukoko verkündet werden. Dies berichtet «Sport1»-Reporter Patrick Berger. Demnach wird der Stürmer bereits am Samstag Tinte unter das neue Arbeitspapier setzen.

🚨 #BVB – Das lange Warten hat ein Ende: Youssoufa Moukoko wird HEUTE seinen neuen Vertrag bei Borussia Dortmund unterschreiben. 🔜✍🏼 Gültig bis 2026! Sein Wunsch, dass die Verlängerung am Rande des Augsburg-Spiels verkündet wird, geht damit in Erfüllung! ⚫️🟡 — Patrick Berger (@berger_pj) January 21, 2023

Der 18-Jährige bindet sich laut «Bild» bis 2026 an den BVB. Der neue Vertrag wird demnach noch vor dem Spiel gegen den FC Augsburg am kommenden Sonntag unterzeichnet. Im Optimalfall kann Moukoko in den kommenden Jahren pro Saison bis zu 6 Mio. Euro an Salär einstreichen. Hinzu kommt ein Handgeld von 10 Mio. Euro, das er kassiert. Sein Berater Patrick Williams wird angeblich mit 5 Mio. Euro Provision entlohnt und erhält zusätzlich die handelsüblichen 10 Prozent des Moukoko-Salärs. Insgesamt gibt der BVB für die Vertragsverlängerung mit dem Jungstar also rund 35 Mio. Euro aus.

Moukoko hätte im kommenden Sommer ablösefrei wechseln können. Interessenten, die sogar noch mehr Lohn boten, gab es durchaus. Der junge Angreifer hat aber stets betont, dass er sich in Dortmund sehr wohl fühlt. Unter Trainer Edin Terzic hat er in dieser Saison einen weiteren Schritt in seiner Entwicklung genommen. Weitere sollen folgen.

adk 21 Januar, 2023 12:45