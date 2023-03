Wilde Spekulationen um Sancho-Rückkehr zum BVB

Jadon Sancho verabschiedete sich vor knapp zwei Jahren nach einer sehr erfolgreichen Zeit bei Borussia Dortmund in Richtung Manchester United. Dort hat der 22-Jährige das Glück bislang nicht ganz gefunden. Nun tauchen Spekulationen über eine allfällige Rückkehr des Stürmers zum BVB auf.

Sancho steht in Manchester bis 2026 unter Vertrag. Zuletzt hat er den Tritt besser gefunden, nachdem er zwischenzeitlich wegen physischen und auch mentalen Problemen sogar aus dem Kader gestrichen wurde. Dennoch ist ein Transfer bzw. eine Leihe von Sancho im Sommer zumindest nicht gänzlich ausgeschlossen. Der reichweitenstarke Fussball-Twitter-Account «indykaila News» will erfahren haben, dass sich ManUtd und BVB in Gesprächen über eine Rückkehr des Engländers nach Dortmund befinden.

Wie konkret diese bereits sind, ist jedoch unklar. ManUtd-Coach Erik ten Hag hat in der Vergangenheit immer wieder betont, dass Sancho in Manchester langfristig eine wichtige Rolle einnehmen soll. Eine zwischenzeitliche Ausleihe ist aber denkbar.

psc 17 März, 2023 12:53