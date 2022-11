Youssoufa Moukoko spricht über mögliche BVB-Verlängerung

Borussia Dortmund wünscht sich den Verbleib von Youssoufa Moukoko, der von europäischen Topklubs umworben wird. Der frischgebackene deutsche Nationalspieler äusserst sich während einer Pressekonferenz zu einer möglichen Verlängerung.

Youssoufa Moukoko ist zu seiner sportlichen Zukunft befragt worden. «Ich werde mich entscheiden, egal wie», sagte der Stürmer von Borussia Dortmund während einer Presserunde am Samstag. «Ich spüre das Vertrauen des Trainers und fühle mich in Dortmund sehr wohl. Am Ende werdet ihr schon mitkriegen, ob ich bleibe oder nicht.»

Moukoko ist in dieser Saison der Durchbruch gelungen, und das mit gerade mal 17 Jahren. Am Sonntag wird der junge Angreifer volljährig und könnte so seine Unterschrift unter einen neuen BVB-Vertrag setzen. Der FC Liverpool, Real Madrid, der FC Barcelona und zahlreiche weitere europäische Topadressen versuchen ihn aber vom Gegenteil zu überzeugen.

In den letzten Wochen hatte es den Anschein, als würde Moukoko eher zu einer Verlängerung seines auslaufenden Vertrags tendieren. Der BVB wünscht sich jedenfalls, dass die Ausweitung der Zusammenarbeit zeitnah erfolgt.

Moukoko gab bei der WM-Generalprobe gegen den Oman (1:0) in dieser Woche sein Debüt für die deutsche Nationalmannschaft. Über seine DFB-Vorbilder sagt er: «Ich würde am liebsten noch mit Miro Klose spielen, er hat viele Tore geschossen. Die anderen kenne ich nicht, da war ich ja noch nicht da.»

aoe 19 November, 2022 12:36