Youssoufa Moukoko stellt den Rekord auf

Youssoufa Moukoko hat den nächsten Rekord geknackt: Mit gerade mal 16 Jahren und 28 Tagen avanciert der Jungstar von Borussia Dortmund zum jüngsten Torschützen der Bundesliga-Geschichte.

Im Freitagsspiel des BVB bei Union Berlin gleich er in der 60. Minute mit einem wuchtigen Schuss aus. In der ersten Halbzeit trifft Moukoko bereits den Pfosten. Wie schon beim Debüt von Trainer Edin Terzic am Dienstag gegen Wolfsburg (2:1) steht er erneut in der Startelf und weiss diesmal einige Akzente zu setzen. Am Ende gibt es dennoch keinen Grund zum Jubel: Urs Fischers Union Berlin gewinnt zu Hause mit 2:1 und rückt auf Tabellenplatz 5 bis auf einen Punkt an Dortmund heran.

psc 18 Dezember, 2020 22:01