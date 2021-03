Zorc: “Für Haaland käme nur eine Handvoll Klubs infrage”

Vertraglich ist Erling Haaland noch bis 2024 an Borussia Dortmund gebunden. BVB-Manager Michael Zorc hofft, den Norweger noch eine Zeit lang in der Mannschaft zu haben.

Erling Haaland sorgt bei Borussia Dortmund weiter für Furore und wird daher zurecht mit etlichen Spitzenteams in Verbindung gebracht. Den Zeitpunkt des Verkaufs will der BVB allerdings noch rauszögern, wie Sportdirektor Michael Zorc im Interview mit der “Welt am Sonntag” verdeutlichte: “Wir versuchen, ihn aus sportlichen Gründen so lange wie möglich zu halten.”

Der Angreifer wird mit Klubs wie Real Madrid und Manchester City in Verbindung gebracht. Dennoch ist unklar, bei welchem Verein er als nächstes landen wird. “Wenn er uns irgendwann irgendwohin verlassen sollte, käme nur eine Handvoll Klubs infrage”, meinte jedenfalls Zorc, der vom Torjäger schwärmte: “Einen wie ihn habe ich noch nicht erlebt.”

adk 14 März, 2021 17:01