Zorc über Arsenal-Interesse an Brandt: “Liegt nichts auf dem Tisch”

Offensivspieler Julian Brandt wird mit einem Abgang von Borussia Dortmund in Verbindung gebracht, wobei der FC Arsenal als potenzieller Abnehmer gehandelt wird. BVB-Sportdirektor Michael Zorc bezieht Stellung.

Julian Brandt könnte Borussia Dortmund im Januar respektive nach der Saison in Richtung FC Arsenal verlassen – so die aktuelle Spekulationenlage. Dass die Causa zügig Fahrt aufnehmen wird, scheint nach Aussagen von Michael Zorc jedenfalls nicht der Fall zu sein.

Auf der Pressekonferenz des BVB sagte der Sportdirektor am Samstag: “Ich habe die Gerüchte über Julian Brandt gelesen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Es liegt nichts auf dem Tisch.” Der 58-Jährige fügte allerdings auch an: “Am Anfang der Transferperiode will ich aber auch nichts ausschliessen.” Brandts Vertrag in Dortmund ist indes noch bis 30. Juni 2024 datiert. Im Sommer 2019 wechselte der deutsche Nationalspieler für kolportierte 25 Millionen Euro von Bayer Leverkusen zum Revierklub.

adk 2 Januar, 2021 15:15