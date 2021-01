Zorc: “Wir planen keine Königstransfers”

Borussia Dortmund hat wegen der Corona-Pandemie nicht den Spielraum, um teure Transfers abzuwickeln. Das verdeutlicht Sportdirektor Michael Zorc.

Im Januar haben die Vereine wieder die Möglichkeit, Geld auszugeben und Spieler zu kaufen. Dass Borussia Dortmund auf dem Transfermarkt für Aufsehen sorgen wird, ist allerdings nicht zu erwarten. Michael Zorc sagte gegenüber “BVB-TV”: “Ich habe gelernt, nichts auszuschliessen. Aber es wird nicht so viel zu erwarten sein, es ist nicht so viel in der Pipeline.”

Der Sportdirektor erklärte: “Jeder kennt die wirtschaftlichen Rahmendaten, die sind alles andere als lustig in diesen Corona-Zeiten. Das trifft nicht nur auf den Fussball zu, andere Bereiche sind noch härter betroffen.” Deshalb gelte: “Wir planen keine Königstransfers.”

adk 1 Januar, 2021 14:43