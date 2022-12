Die Zukunft von Donyell Malen beim BVB ist ungewiss

Bei Borussia Dortmund ist man mit den Leistungen des niederländischen Angreifers Donyell Malen nicht wirklich zufrieden. Ein vorzeitiger Abgang des 23-Jährigen ist nicht ausgeschlossen.

Malen wurde im Sommer 2021 als designierter Nachfolger von Jadon Sancho für 30 Mio. Euro von der PSV Eindhoven verpflichtet. Die Leistungen des Rechtsfusses lassen aber zu wünschen übrig. In dieser Saison erzielte er beispielsweise in zehn Bundesligaspielen kein einziges Tor. Trainer Edin Terzic nahm seinen Schützling in der «Bild» zuletzt dennoch in Schutz: «Wir wissen, dass er irgendwann treffen wird. Das ist nur eine Frage der Zeit. Wenn er dann wieder Selbstvertrauen hat, wird es einfacher für Donny, seine Qualitäten zu zeigen.»

Tatsächlich laufen hintern den Kulissen aber interne Gespräche. Die Spieler sollen selbstkritischer werden und bessere Trainingsleistungen zeigen, wurde unter anderem Malen, aber offenbar auch Karim Adeyemi und weiteren Profis eingetrichtert.

psc 14 Dezember, 2022 10:34