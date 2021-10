Auch Barça im Rennen um Zakaria?

Der Vertrag von Denis Zakaria läuft bei Borussia Mönchengladbach zum Saisonende aus, ist noch offen, wie es mit dem Schweizer weitergeht. Angeblich soll auch der FC Barcelona ein Auge auf ihn geworfen haben.

Wie die in Barcelona ansässige Sportzeitung “Sport” vermeldet, sind die Verantwortlichen bei Barça von Denis Zakaria begeistert. Der Mittelfeldmann von Borussia Mönchengladbach wäre im Sommer, sofern er denn seinen Kontrakt beim Bundesliga-Klub nicht verlängert, ablösefrei zu haben. Neben den Katalanen wurde der 24-Jährige über die vergangenen Wochen auch immer wieder mit der AS Rom in Verbindung gebracht.

Noch gibt Borussia Mönchengladbach aber nicht auf, Zakaria über das Saisonende hinaus am Niederrhein zu halten. Die Fohlen wollen einen ablösefreien Abgang am Saisonende natürlich verhindern, und planen nun ein erstes Angebot. “Gerade werden die Stadien wieder voller”, erklärt Gladbach-Sportdirektor Max Eberl der “Bild”. “Wenn das alles so weitergeht, ist das nächste Ziel, beiden (Zakaria und Matthias Ginter; Anm. d. Red.) adäquate Angebote zu unterbreiten.” Sollte nun aber sogar der FC Barcelona Zakaria konkrete Avancen machen, dürfte es für die Gladbacher schwer werden, das Arbeitspapier zu verlängern.

adk 10 Oktober, 2021 13:38