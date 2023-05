Bei Elvedi führt eine heisse Spur nach Rom

Nico Elvedi gilt bei Borussia Mönchengladbach als Verkaufskandidat. Und es scheint möglich, dass der Nati-Verteidiger bald schon für die AS Rom aufläuft.

Seit 2015 läuft Nico Elvedi für Borussia Mönchengladbach auf und steht noch bis 2024 unter Vertrag. Laut "Bild" zählt der 26-Jährige aber zu den Verkaufskandidaten für den Sommer. Gladbach ist dringend auf Transfereinnahmen angewiesen. Bei Elvedi hofft man auf eine Summe im zweistelligen Millionenbereich.

Und wie "Nau.ch" unter Berufung eigener Recherchen berichtet, interessiert sich die AS Rom für den Verteidiger. Allerdings sei ein Wechsel in die "Ewige Stadt" davon abhängig, ob José Mourinho auch nächste Saison Coach ist. "Wenn ihn die Trainer-Legende will, wäre das sicher ein grosses Argument, das für einen Wechsel sprechen würde", lautet es im Bericht. Mourinho besitzt in Rom noch einen Kontrakt bis 2024, es gibt aber Spekulationen um einen vorzeitigen Abtritt.

adk 18 Mai, 2023 17:45