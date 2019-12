Zakaria bleibt: Gladbach plant keine Wechsel

Gladbachs Manager Max Eberl betont auf einer Pressekonferenz, dass im Winter grundsätzlich keine Wechsel geplant sind. Der heftig umworbene Mittelfeldspieler Denis Zakaria soll ebenfalls bleiben.

Um den Schweizer Nationalspieler ranken sich in den vergangenen Wochen immer wieder Wechselspekulationen. Sein Berater und auch er betonen, aber dass der Fokus voll und ganz Gladbach gilt. Eberl ist überzeugt, dass der 23-jährige Spielmacher – wie auch alle anderen Profis – bis Saisonende an Bord bleibt. “Stand heute sieht es so aus, dass wir mit dem aktuellen Kader auch so in die Rückrunde gehen”, vermeldet der Gladbach-Verantwortliche am Dienstag auf einer Pressekonferenz.

Zakarias aktueller Vertrag läuft bis 2022. Es laufen sogar Gespräche über eine vorzeitige Verlängerung.

psc 17 Dezember, 2019 14:10