Eberl: Gladbach plant Angebot für Zakaria

Denis Zakarias Kontrakt bei Borussia Mönchengladbach läuft im Sommer 2022 aus. Geht es nach Gladbachs Manager Max Eberl, würde man den Vertrag mit dem Schweizer gerne verlängern.

Im vergangenen Transferfenster bot sich für Denis Zakaria nicht die Möglichkeit eines Wechsels. Ein passendes Angebot für den Mittelfeldspieler blieb aus, sodass er bei Borussia Mönchengladbach in sein finales Vertragsjahr ging.

Am Rande der 0:1-Niederlage in der Bundesliga gegen den FC Augsburg sagte jedoch Max Eberl bei “Sky”, die ‘Fohlen’ befassen sich mit einer Verlängerung Zakarias ebenso wie mit Matthias Ginter. “Wir wollen uns da in Ruhe Gedanken machen. Wir müssen das auch erstmal kalkulieren, Corona ist immer noch da”, so Eberl, der anmerkte: “Wir werden alles dafür tun, den Spielern Angebote zu unterbreiten, die dann auch angenommen werden.” Ob die beiden Gladbach-Star verlängern wollen, ist aber indes offen. Bei guten Leistungen dürften durchaus lukrative Angebote anderer Klubs eintreffen, die es dann abzuwägen gälte.

adk 19 September, 2021 11:26