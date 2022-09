Elvedi fehlt weiterhin

Über die genaue Ausfallzeit von Nico Elvedi wird weiterhin viel spekuliert.Trainer Daniel Farke legte sich auf der Pressekonferenz von Borussia Mönchengladbach zwar nicht final fest, allerdings ist die Tendenz klar: Elvedi wird auch das Spiel gegen Freiburg verpassen.

Nati-Verteidiger Elvedi hat sich am zurückliegenden Wochenenden das vordere Außenband des Sprunggelenks überdehnt. Obendrein ist auch die Kapsel lädiert. „Höchstwahrscheinlich“ werde er ausfallen, so Daniel Farke auf der PK. Was seine Personalprobleme in dem Bereich vergrößert: Auch Kō Itakura (Rotsperre) steht für das Auswärtsspiel nicht zur Verfügung. Damit fällt das Stammduo in der Gladbacher Abwehr aus.

soe 10 September, 2022 10:20