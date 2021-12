Entscheidung gefallen: Matthias Ginter verlässt Gladbach

Nationalspieler Matthias Ginter hat sich entschieden: Der 27-jährige Abwehrspieler wird seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bei Gladbach nicht verlängern.

Dies teilt der Innenverteidiger am Dienstagabend via Instagram mit. “Nach langen Überlegungen habe ich mich dazu entschieden, den im Sommer auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Nach 5 tollen Jahren bei Borussia Mönchengladbach fällt es mir sehr schwer diesen Schritt zu gehen, aber ich habe mich dazu entschlossen, für meine persönliche und berufliche Entwicklung nochmal einen anderen Weg in meiner Karriere einzuschlagen”, schreibt Ginter.

Der Verteidiger betont, dass er “den Verein und die tollen Fans immer im Herzen tragen” werde. Einen vorzeitigen Abgang im Januar plant Ginter nicht. Stattdessen betont er, dass es “mit voller Kraft in die Rückrunde” gehe: “Wer mich kennt, weiss, dass ich alles dafür geben werde, die noch möglichen Ziele in dieser Saison gemeinsam zu schaffen.”

Gladbach muss nächsten Sommer somit einen ablösefreien Abgang eines absoluten Leistungsträgers verkraften. Mit dem Schweizer Nationalspieler Denis Zakaria könnte sogar noch ein zweiter hinzukommen. Der Defensivstratege hat sich zu seiner Zukunft aber noch nicht öffentlich geäussert.

psc 28 Dezember, 2021 22:08