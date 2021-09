Florian Neuhaus ist bei Gladbach in verzwickter Situation

Florian Neuhaus hat sich in den letzten Jahren in der Bundesliga zu einem der begehrtesten Spieler überhaupt entwickelt. Nun befindet er sich aber in einer schwierigen Situation.

Nach einem schwachen Saisonstart der Mannschaft wurde der 24-Jährige vom neuen Gladbach-Trainer Adi Hütter beim 1:0-Sieg gegen den BVB auf die Ersatzbank gesetzt. Stattdessen durften in der Mittelfeldzentrale neben Denis Zakaria Neuzugang Manu Koné sowie Jonas Hofmann ran. Und das Trio verdiente sich ein Sonderlob von Hütter. “Ich finde, dass sie ein gutes Trio in der Zentrale gebildet haben”, sagte der Österreicher in der “Bild” über den Auftritt der drei Profis.

Für Neuhaus könnte dies bedeuten, dass er sich auch beim nächsten Spiel auswärts in Wolfsburg wieder auf der Ersatzbank findet. Zu den bisherigen Auftritten des Spielgestalters sagt Hütter: “Flo probiert und kämpft, hat aber natürlich schon besser gespielt. Aber auch das gehört im Fussball mal dazu, dass es nicht immer perfekt läuft.”

Der Mittelfeldprofi steht in Gladbach noch bis 2024 unter Vertrag. Sollte seine Reservistenrolle über längere Zeit weitergehen, ist auch ein allfälliger Bayern-Wechsel, über den schon länger spekuliert wird, in Gefahr. Zudem könnte er seinen Platz in der deutschen Nationalmannschaft zumindest vorübergehend einbüssen.

