Ginter verrät: So reagierte Flick auf den Wechsel zum SC Freiburg

Matthias Ginter verlässt Borussia Mönchengladbach Richtung SC Freiburg. Dem Innenverteidiger war dabei auch die Meinung von Bundestrainer Hansi Flick wichtig.

Obwohl Top-Klubs wie der FC Bayern und Inter Mailand Interesse an ihm bekundet haben sollen, entschied sich Matthias Ginter vermeintlich überraschend für die Rückkehr zum SC Freiburg. Wie kam dies bei Hansi Flick an? “Er hat mir direkt gratuliert, er kennt und schätzt Christian Streich ja auch schon seit Jahren. Seine Meinung war mir wichtig, daher war es schön zu wissen, dass er diesen Schritt gutheisst”, berichtete Ginter nun gegenüber dem “kicker”.

Der 28-Jährige, der seinen Vertrag bei Borussia Mönchengladbach nicht verlängerte, wurde jedoch bei den vergangenen Länderspielen von Flick aussen vor gelassen. “Auch darüber haben wir gesprochen, aber ich finde, ein Vieraugengespräch sollte immer intern bleiben”, so Ginter, der aber nicht aufgibt: “Ich habe jetzt meinen ersten etwas längeren Urlaub seit zehn Jahren genossen und werde wie immer alles in meiner Macht Stehende tun, um in der neuen Saison so erfolgreich wie möglich zu sein.” Die WM in Katar hat der Routinier fest im Visier.

adk 26 Juni, 2022 17:25