Gladbach droht der Abgang von Marcus Thuram

Marcus Thuram hat sich mit seinen starken Auftritten in der Bundesliga und neuerdings auch in der Champions League in den Fokus mehrerer Topklubs gespielt.

Der 23-Jährige ist weiter auf dem aufsteigenden Ast: In dieser Woche reist er erstmals zur französischen A-Nationalmannschaft. Klubmässig könnte der Weg des Sohns von Ex-Barça- und Juve-Verteidiger Lilian Thuram schon bald weg von Gladbach führen.

Zumindest gibt es Medienberichten zufolge riesiges Interesse von anderen Klubs. Berater Mino Raiola soll die Augen offen halten und bereits Gespräche führen. Eine Rückkehr nach Italien, wo Thuram einst geboren wurde, soll der Torjäger durchaus in Betracht ziehen. Die Vereine aus Mailand, Juve und die Römer Klubs könnten infrage kommen. Auch die AC Fiorentina soll sich Hoffnungen machen.

Sogar die spanischen Topklubs Barça und Real Madrid befassen sich angeblich mit Thuram. Dessen Vertrag bei Gladbach läuft noch bis 2023. Auch beim Bundesligisten eröffnen sich für den Angreifer grosse Möglichkeiten. In dieser Saison beispielsweise Einsätze in der Champions League. Ein interessierter Verein müsste also schon deutliche Argumente, wohl nicht nur finanzieller Natur, in die Waagschale werfen können, damit ein Wechsel zum konkreten Thema wird.

psc 9 November, 2020 18:58