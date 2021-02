Gladbach könnte für CL-Spiel nach Dänemark ausweichen

Nachdem am Donnerstag publik wurde, dass der FC Liverpool am 16. Februar für das geplante Champions League-Spiel gegen RB Leipzig nicht nach Deutschland einreisen darf, reagiert nun auch Gladbach.

Die Fohlenelf empfängt in der Woche darauf, am 24. Februar, auf Manchester City. Oder sollte empfangen. Die aktuelle Verordnung, wonach Einreisen aus besonders betroffenen Corona-Mutationsgebieten (wie Grossbritannien) nach Deutschland untersagt sind, läuft eigentlich am 17. Februar ab. Allerdings ist nicht ausgeschlossen, dass sie verlängert wird. Gladbach trifft deshalb Massnahmen und sieht sich nach alternativen Standorten für die Austragung des Spiels um.

Wie die dänische Zeitung “BT” unter Berufung auf Quellen beim FC Midtjylland berichtet, haben die Gladbacher beim dänischen Champions League-Vertreter angefragt, ob allenfalls eine Austragung in Herning möglich ist.

“Ich kann bestätigen, dass wir eine Anfrage erhalten haben und dass wir zum Dialog bereit sind, sollte es relevant werden”, sagt Sören Juul Baunsgaard (Verantwortlicher für Kultur und Freizeit der Stadt Herning). Die finale Entscheidung läge letztlich ohnehin bei der dänischen Regierung.

psc 5 Februar, 2021 10:47