Gladbach-Goalie Olschowsky weckt nach Debüt bereits Begehrlichkeiten

Jan Olschowsky feierte in dieser Woche sein Profidebüt bei Borussia Mönchengladbach. Am 20-Jährigen gibt es schon jetzt Interesse von anderen Vereinen.

Wie der «kicker» berichtet, buhlen gleich mehrere Klubs aus der niederländischen Eredivisie um den Youngster. Auch aus der 2. Bundesliga gebe es Interesse an Olschowsky.

Dieser kommt bei Gladbach bislang vorwiegend in der U23 zum Einsatz. Sein Bundesliga-Debüt feierte er wegen Verletzungen von Yann Sommer und Tobias Sippel. Vertraglich ist das Eigengewächs nur noch bis Saisonende an Gladbach gebunden. Ein Wechsel ist im kommenden Sommer also durchaus möglich.

psc 10 November, 2022 11:49