Gladbach bestätigt den Abgang eines Mittelfeld-Duos

Borussia Mönchengladbach wird die nächste Saison ohne Fabian Johnson und Tobias Strobl in Angriff nehmen.

Beim amerikanischen Nationalspieler Johnson sind die Würfel bereits definitiv gefallen: Sportdirektor Max Eberl verkündet am Montag, dass der auslaufende Vertrag des 32-Jährigen nicht mehr verlängert wird. Der Flügelspieler stand die vergangenen sechs Jahre bei den Fohlen unter Vertrag. Wegen anhaltender Verletzungsprobleme kam er in dieser Saison nur noch zu sieben Einsätzen.

Auch Tobias Strobl wird Gladbach voraussichtlich verlassen. Eberl bestätigt, dass er vom Mittelfeldspieler darüber informiert wurde, dass dieser gerne zum FC Augsburg wechseln möchte. Eine Einigung steht bevor. Auch Strobls Vertrag bei der Borussia ist auslaufend. Der 30-Jährige spielt seit vier Jahren für den Verein.

Offen bleibt weiterhin die Zukunft von Stürmer Raffael (35). “Die letzte offene Personalie hinsichtlich einer Vertragsverlängerung ist Raffael. Da befinden wir uns in Gesprächen und müssen schauen, was in Zukunft die beste Lösung für beide Seiten ist”, sagt Eberl.

"Tobias Strobl hat uns darüber informiert, dass er zum @FCAugsburg wechseln möchte. Bei @FabianJohnson23 haben wir gemeinschaftlich entschieden, dass wir seinen Vertrag nicht verlängern werden." pic.twitter.com/jQvR02zLz4 — Borussia (@borussia) June 8, 2020

psc 8 Juni, 2020 15:49