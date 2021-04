Gladbach glaubt Breel Embolo trotz Busse weiterhin

Wie in dieser Woche publik wurde, hat die Stadt Essen Breel Embolo wegen insgesamt drei Verstössen gegen die Corona-Regeln zu einer Busse von 8’400 Euro verdonnert. Der 24-Jährige hat diese akzeptiert. Sein Verein Borussia Mönchengladbach glaubt der Darstellung des Stürmers weiterhin.

Dieser hatte erklärt, dass er im Januar nicht an einer illegalen Party in Essen teilgenommen, sondern bei einem Freund Basketball geschaut habe. Essens Stadtsprecherin Silke Lenz bestätigte in dieser Woche allerdings, dass Embolo gebüsst wurde: “Der Bescheid umfasst insgesamt drei Verstösse, darunter die Teilnahme an einer Veranstaltung sowie der Verstoß gegen die Maskenpflicht.” Ein Rekurs ging nicht ein, der Gladbach-Profi wird den Betrag also bezahlen.

Gladbach-Manager Max Eberl wurde am Donnerstag im Rahmen einer Pressekonferenz erneut auf den Fall angesprochen. An der Position des Vereins, der Embolo laut “Bild” zwar intern bestraft hätte, aber danach zu ihm hielt, ändert sich nichts. Eberl erläutert: “Wir glauben dem Spieler. Es gibt immer noch viele Fragezeichen. Er hat die Strafe bekommen, akzeptiert und bezahlt. An unserer Wahrnehmung der Situation ändert das aber nichts. Warum Breel keinen Einspruch eingelegt hat und wofür er genau die Strafe bekommen hat, ist mir egal.”

psc 15 April, 2021 17:08