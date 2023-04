Gladbach hat Jean-Philippe Krasso als Thuram-Nachfolger im Blickfeld

Borussia Mönchengladbach ist weiterhin auf der Suche nach einem Nachfolger von Marcus Thuram, der den Verein im Sommer verlässt. Im Fokus steht auch der Ivorer Jean-Philippe Krasso.

Der 25-jährige Mittelstürmer steh derzeit beim französischen Erstligisten AS St. Étienne unter Vertrag. In der aktuellen Spielzeit sind ihm in der Liga bereits 16 Treffer geglückt. Zudem gab er neun Assists. Der Vorteil von Krasso im Vergleich zu vielen anderen Kandidaten: Er ist im Sommer ablösefrei zu haben. Dies macht ihn für die finanziell arg eingeschränkten Gladbacher sehr attraktiv. Laut «Bild» und «kicker» ist der Angreifer bei der Fohlenelf ein heisses Thema.

Weiterhin beschäftigt sich Gladbachs Sportdirektor Roland Virkus auch mit anderen Kandidaten. Wer Thuram letztlich ersetzen wird, scheint noch nicht entschieden.

psc 28 April, 2023 11:55