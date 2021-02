Gladbach: Kaufpflicht bei Hannes Wolf greift

Hannes Wolf ist ab sofort ein “regulärer” Spieler von Borussia Mönchengladbach. Der 21-Jährige wird definitiv von RB Leipzig übernommen.

Die Bedingungen für die Kaufpflicht greifen, wie Gladbachs Sportdirektor Max Eberl auf einer Pressekonferenz am Dienstag erklärt. “Hannes Wolf ist ab sofort Borussen-Spieler”, kündigt er an. Medienberichten zufolge fliessen für den offensiven Mittelfeldspieler neben der Leihgebühr in Höhe von 1,5 Mio. Euro nun weitere 9,5 Mio. Euro an RB Leipzig, wo Wolf zuvor unter Vertrag stand.

Der Österreicher bestritt für die Borussia in dieser Saison insgesamt 26 Pflichtspiele (3 Tore).

psc 2 Februar, 2021 17:29