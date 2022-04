Gladbach hat einen klaren Plan mit Yann Sommer

Borussia Mönchengladbach will seinen Stammgoalie Yann Sommer unbedingt für weitere Jahre an den Verein binden.

Der 33-Jährige wechselte bereits 2014 vom FC Basel zur Fohlenelf und ist dort seither unumstrittener Stammgoalie. In dieser Saison glänzt er mit sensationellen Auftritten. Sportdirektor Roland Virkus betont im “kicker” nun, dass Sommer seinen bis Juni 2023 laufenden Vertrag verlängern soll: “Dass wir ihn unbedingt halten wollen, das weiss Yann, das habe ich ihm in einem persönlichen Gespräch bereits mitgeteilt. Er ist in der Gegenwart ein unglaublich wichtiger Faktor in unserer Mannschaft und wäre das auch für die Zukunft. Gerade in einer Situation, in der für den Klub ein gewisser Umbruch ansteht, spielt Yann eine immens wichtige Rolle.”

Virkus gibt auch ein Update zum Verhandlungsstand: “Es war vereinbart, dass wir uns nach der Länderspielpause wieder zusammensetzen. Ich denke, nach dem Fürth-Spiel bietet sich die Möglichkeit, die Gespräche zu intensivieren.”

Sommer soll bei Gladbach Teil des Neuaufbaus werden. Im Sommer ist ein grösserer Umbruch geplant, dabei sollen dem Keeper “andere Perspektiven” aufgezeigt werden. In diesem Jahr kämpft der Verein eher gegen den Abstieg statt um Europa. Dies soll sich wieder ändern.

psc 7 April, 2022 09:49