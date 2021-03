Gladbach: Ginter macht Zukunft auch von neuem Trainer abhängig

Abwehrspieler Matthias Ginter zögert bislang mit der Unterschrift unter einen neuen Vertrag bei Gladbach. Ob er diese tätigt, hängt auch davon ab, wie der Verein in Zukunft plant und ob er vom neuen Trainer überzeugt ist.

Nach wie vor ist nicht klar, wer bei den Fohlen die Nachfolge von Marco Rose in der kommenden Saison antritt. Bis dahin wird Ginter auch keine Vertragsverlängerung unterschreiben, obwohl entsprechende Gespräche seit einiger Zeit laufen. “Der Trainer gibt die Marschrichtung vor, daher ist diese Entscheidung natürlich wichtig für meine Zukunft”, sagt Ginter im Gespräch mit dem “Express”.

Auch ansonsten will er wissen, wie der Verein personell in den kommenden Jahren plant und ob weiter in den Kader investiert wird: “Klar gibt es verschiedene Gedanken, die in mir sind. Ich bin keiner, der unbedingt ins Ausland muss. Aber es gibt verschiedene Themen, die es zu überdenken und besprechen gibt.”

Der aktuelle Kontrakt Ginters läuft bis Sommer 2022. Sollte er nicht verlängern, würde der Bundesligist im Sommer wohl einen Verkauf anstreben. Ein ablösefreier Wechsel im kommenden Jahr soll nämlich (wie auch im Falle Zakaria) unbedingt verhindert werden.

psc 25 März, 2021 15:25