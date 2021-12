Gladbach-Sportdirektor Max Eberl nervt sich über Trainerdiskussion

Auch nach der 0:6-Demütigung gegen den SC Freiburg am vergangenen Wochenende kommt in Gladbach keine Trainerdiskussion auf. Im Gegenteil: Sportdirektor Max Eberl nervt sich sichtlich darüber, dass Chefcoach Adi Hütter von aussen infrage gestellt wird.

Der 51-jährige Österreicher stiess im Sommer von Eintracht Frankfurt zu den Fohlen. Diese investierten für den früheren YB-Trainer sogar eine Ablöse in Höhe von 7,5 Mio. Euro. Max Eberl ist von ihm nach wie vor überzeugt, zumal die Pleite gegen Freiburg nicht repräsentativ für die gesamte bisherige Saison sei. “Wenn eben zwei Niederlagen dazu führen, dass ein Trainer infrage gestellt wird, dann können wir es wie im alten Rom machen, dass wir nach jedem Spiel mit Daumen hoch, Daumen runter entscheiden, ob der Trainer am nächsten Wochenende noch auf der Bank sitzen darf”, poltert der Gladbach-Verantwortliche am Freitag auf einer Pressekonferenz. Die Debatte empfindet er als “sehr, sehr befremdlich”.

Und weiter: “Über einen Trainer zu diskutieren, der zweimal verloren hat, ist für mich völlig inakzeptabel und entgeht auch jeder Grundlage, dass man das tut.” Hütter steht in Gladbach noch bis 2024 unter Vertrag.

psc 10 Dezember, 2021 16:16