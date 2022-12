Gladbach gerät bei Ramy Bensebaini & Marcus Thuram unter Druck

Borussia Mönchengladbach muss spätestens die kommende Saison ohne die Leistungsträger Ramy Bensebaini & Marcus Thuram planen, die ihre auslaufenden Verträge aller Voraussicht nach nicht verlängern. Auch ein Verkauf im Januar steht beim Duo zur Debatte.

Ablösefreie Abgänge nach dieser Saison sind finanziell schmerzhaft. Andererseits wären Weggänge im Januar sportlich bereits in dieser Spielzeit arge Verluste. So gerät Gladbach in ein nicht einfach zu lösendes Dilemma, wie Geschäftsführer Stephan Schippers in einem Interview mit der «Rheinischen Post» schildert: «Aus rein finanzieller Sicht habe ich natürlich lieber einen Spieler, der uns jetzt verlässt und der uns noch was bringt. So haben wir es vor zwölf Monaten mit Denis Zakaria gemacht. Die finanzielle Sicht folgt aber immer einer sportlichen Sicht. Ramy und Marcus sind Leistungsträger, die uns sofort fehlen würden. Und jetzt wollen wir diese Saison sportlich erst mal bestmöglich zu Ende bringen. Wir wissen, wo wir stehen – nach oben wie nach unten. Deswegen gilt die volle Konzentration dem Sport.» Bensebaini wird angeblich vor allem von Ligakonkurrent Borussia Dortmund umworben. Für Thuram gibt es diverse Interessenten aus dem Ausland.

Schippers führt aus: «Wenn solche Spieler im Sommer ablösefrei gehen, dann tut das weh. Doch es nützt nichts, darüber zu klagen. Wir müssen mit dieser Situation klarkommen und schauen, dass wir eine neue Mannschaft aufbauen, die dem entspricht, was wir uns wünschen.» Noch habe man zudem die Hoffnung auf einen Verbleib sowohl bei Bensebaini wie auch Thuram nicht vollends aufgegeben. Der Januar wird definitiv bei beiden Personalien interessant.

psc 27 Dezember, 2022 16:37