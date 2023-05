Gladbach-Rauswurf? So steht es um Farkes Zukunft

Bei Borussia Mönchengladbach herrscht nach dem 2:5 gegen Borussia Dortmund Krisenstimmung. Trainer Daniel Farke steht in der Kritik – doch darf wohl erstmal weitermachen.

Daniel Farke blickt mit Borussia Mönchengladbach auf eine ohnehin schon ernüchternde Spielzeit. Obendrein setzte es am Samstag eine deutliche Klatsche bei Borussia Dortmund. Bereits während der Partie kamen Gerüchte auf, wonach sich die Fohlen von ihrem Übungsleiter trennen werden.

Am Sonntag stand Farke mit seinen Spielern jedenfalls auf dem Trainingsplatz, doch ein Bekenntnis zum Trainer vermied Sportdirektor Roland Virkus. Doch die «Bild» berichtet, dass ein überstürzter Rausschmiss von Farke kein Thema ist. Sollte es gegen Leverkusen (21. Mai) und Augsburg (27. Mai) ähnlich schwache Auftritte wie in Dortmund geben, könnten die Fohlen allerdings die Reissleine ziehen. Vertraglich besitzt Farke am Niederrhein noch einen Vertrag bis 2025.

adk 14 Mai, 2023 16:16