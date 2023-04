Gladbach im Saisonendspurt ohne Marcus Thuram

Borussia Mönchengladbach muss im Saisonendspurt auf seinen Stürmer Marcus Thuram verzichten.

Der 25-jährige Franzose hat sich am vergangenen Wochenende bei der 0:1-Niederlage gegen Union Berlin einen Muskelfaserriss in den Addukotren zugezogen und fällt mehrere Wochen aus. Die genaue Ausfallzeit von Thuram ist noch ungewiss. Möglicherweise hat er sein letztes Spiel im Fohlentrikot aber bereits bestritten. Thuram wird den Bundesligisten im Sommer ablösefrei verlassen. In welche Richtung ist noch unklar.

ℹ @MarcusThuram hat sich im Heimspiel gegen den @fcunion einen Muskelfaserriss in den Adduktoren zugezogen. Der Franzose fällt damit bis auf Weiteres aus. Gute Besserung, Tikus! 💚 pic.twitter.com/xFGkSWRiiP — Borussia (@borussia) April 25, 2023

psc 25 April, 2023 16:05