Gladbach schreibt grossen Verlust – Verkäufe möglich

Die Corona-Pandemie macht auch Borussia Mönchengladbach zu schaffen. Es resultiert ein dickes Minus, das auch zu Bewegungen am Kader führen könnte.

Der Finanzchef der Fohlen, Stephan Schippers, beziffert den Verlust in einem Interview mit der “Bild” so: “Von März 2020 bis Mai 2021 zusammengerechnet dürfte das eine Summe von rund 22 Millionen Euro sein.” Trotz der schwierigen Umstände sei Gladbach finanziell noch immer gut aufgestellt – auch da in dieser Saison durch die Champions League-Teilnahme hohe Prämien eingefahren werden. Schippers stellt klar, dass man nicht zu Spielerverkäufen gezwungen sei. Dennoch könne es zu Veränderungen kommen: “Nachdem uns aber im letzten Sommer kein Spieler verlassen hat, muss man davon ausgehen, dass es nach dieser Saison etwas Bewegung im Kader geben kann und wird. Aber darüber entscheidet unser Sportdirektor Max Eberl.”

Bekanntlich gibt es im Kader mit Dennis Zakaria und Florian Neuhaus zwei junge Profis, die hohe Transfereinnahmen generieren könnten. Nico Elvedi wäre auch ein solcher, hat zuletzt aber betont, dass er kurz vor einer Vertragsverlängerung steht.

psc 11 März, 2021 10:33