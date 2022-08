Gladbach-Sportdirektor äussert sich zu Abgängen von Thuram & Bensebaini

Borussia Mönchengladbach will die komplette Saison mit seinen Leistungsträgern Marcus Thuram (25) und Ramy Bensebaini (27) bestreiten.

Die beiden gelten seit längerem als potentielle Wechselkandidaten. Zumindest schliessen der STürmer und der Verteidiger Transfers noch in dieser Periode nicht aus. Gladbachs Sportdirektor Roland Virkus möchte aber sowohl Thuram wie auch Bensebaini halten, wie er auf einer Pressekonferenz am Donnerstag bekanntgibt: “Stand heute gehe ich davon aus, dass Ramy und Marcus über den 1. September hinaus bei Borussia unter Vertrag stehen.” Es sei klar, dass man solch gute Spieler gerne in der Struktur der Mannschaft behalten würde. Trotzdem könne noch alles passieren.

Bezüglich Neuzugänge ist Gladbach noch nicht am Ziel. Virkus spricht von einem “zähen Transfermarkt. Allerdings hätten viele Spieler “Lust auf Borussia Mönchengladbach”. In den letzten Tagen des Transferfensters könnte diesbezüglich also doch noch etwas gehen. Trainer Daniel Farke hat Neuzugänge bereits öffentlich gefordert.

