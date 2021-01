Gladbach verpflichtet bereits den Zakaria-Nachfolger

Borussia Mönchengladbach nimmt den französischen Mittelfeldspieler Kouadio Koné unter Vertrag. Die Saison beendet der 19-Jährige noch beim FC Toulouse.

Kouadio Koné verpflichtet sich bis 2025, mit Option um eine weitere Saison, bei Gladbach. Leihweise wird er bis Saisonende an seinen Stammklub Toulouse in die Ligue 1 verliehen. Gladbachs Sportdirektor Max Eberl bezeichnet Koné als “grosses Talent, um das sich verschiedene Topklubs in Europa bemüht haben, und wir freuen uns sehr, dass er sich für Borussia Mönchengladbach und die Bundesliga entschieden hat.”

Seine Verpflichtung könnte bereits ein Zeichen für einen Abschied von Denis Zakaria und/oder Florian Neuhaus im kommenden Sommer sein. Das Duo ist im In- und Ausland heiss begehrt.

psc 21 Januar, 2021 14:46