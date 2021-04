Gladbach könnte bald wieder vor Zuschauern spielen

Bundesligist Borussia Mönchengladbach darf sich Hoffnung auf die Rückkehr von Zuschauern in den Borussia-Park machen. Im Rahmen eines Testbetriebs könnten Fans wieder in der Arena Platz nehmen.

Dies bestätigen die Stadt Mönchengladbach und der Verein, nachdem die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen Mönchengladbach als eine der ersten Städte als Modellkommune ausgewählt hatte. Ziel sei ein wissenschaftlich begleiteter koordinierter und risikominimierter Testbetrieb im Theater, im Borussia-Park und im Sparkassenpark und auch in der Eishockey-Arena in Krefeld.

Die Tests sollen ab dem 19. April durchgeführt werden. Aus Borussia-Sicht kämen die Partien gegen Arminia Bielefeld (25. April) und den VfB Stuttgart (15. Mai) infrage.

Allerdings hängt alles vom weiteren Pandemie-Geschehen und den Beschlüssen auf Bundesebene ab. Möglich, dass die Pläne dadurch zunichtegemacht werden. “Die Menschen in Mönchengladbach sind jetzt aufgerufen, sich besonders verantwortungsbewusst zu verhalten. Schnellt die Inzidenz nach oben, müssen wir den Versuch sofort abbrechen”, sagt Mönchengladbachs Oberbürgermeister Felix Heinrichs. Seit dem 17. Oktober sind im Borussia-Park keine Zuschauer mehr zugelassen.

psc 9 April, 2021 15:57