Gladbach will im Winter aufräumen und ein Trio abgeben

Borussia Mönchengladbach will seinen Kader nach einer vor allem zum Schluss hin verpatzten Hinrunde ausdünnen. Gleich drei Spieler dürfen und sollen den Verein verlassen.

Nach Angaben der “Bild” haben die einstigen Hoffnungsträger Hannes Wolf (22) und Keanan Bennetts (22) unter Trainer Adi Hütter keine Perspektive mehr. Der Österreicher will auf andere Kräfte setzen, weshalb dem Duo vom Klub Transfers nahegelegt werden.

Dasselbe trifft auch auf Stürmer Marcus Thuram (24) zu. Dieser stand im Sommer eigentlich bereits mit einem Bein bei Inter Mailand auf der Matte. Eine Verletzung hat den Wechsel in letzter Sekunde verhindert. Nun könnte es im Januar soweit sein.

Weitere potentielle Kandidaten für Abgänge sind auch Denis Zakaria (25) und Matthias Ginter (27), deren Verträge zum Saisonende auslaufen. Ginter hat seinen Abgang im Sommer bereits bestätigt, betonte in einem Statement auf Instagram allerdings, dass er bis zum Saisonende in Gladbach bleiben will.

psc 29 Dezember, 2021 10:32