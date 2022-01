Gladbach lehnt den französischen Mittelfeldspieler Angelo Fulgini ab

Der 25-jährige Spielmacher hätte von Ligue 1-Klub SCO Angers zur Fohlenelf wechseln können, wo er laut “Sport 1” einen Vertrag bis 2025 unterzeichnen sollte. Gladbach hat von diesem Deal, der rund 10 bis 12 Mio. Euro gekostet hätte, aber letztlich abgesehen. Fulgini bleibt vorderhand bei Angers.

Denis Zakaria, der zu Juventus gewechselt ist, wurde im vergangenen Sommer durch Manu Koné ersetzt. Dabei bleibt es vorderhand.

NO deal ⛔️ Borussia Mönchengladbach denied a transfer of Angelo Fulgini from Angers. The Bundesliga side will not buy a Zakaria replacement as they already have Manu Koné … @SPORT1 https://t.co/VWgI8GWCzY

