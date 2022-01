Gute Gespräche mit United: Gladbach nennt Preisschild für Zakaria

Seinen zum Ende der Saison auslaufenden Vertrag bei Borussia Mönchengladbach wird Denis Zakaria nicht verlängern. Das ist bereits bekannt. Einem Verkauf im Winter würde der Klub vom Niederrhein bereits zustimmen, denn ansonsten erfolgt im Sommer der ablösefreie Abgang. Wie “Sport1”-Repoter Patrick Berger via Twitter berichtet, könnte der 25-Jährige für sechs bis sieben Millionen Euro wechseln.

ManUnited are def interested in Denis Zakaria. There have been good talks with Rangnick, Judge & player agents. #MUFC discussing about winter transfer. Gladbach would let Zak go for €6-7m. Open race as #BVB, Juve & Liverpool interested too. No bid of any club so far. 🔴 @SPORT1

