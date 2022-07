Hütter kritisch über Gladbach-Zeit: “Das kannte ich vorher nicht”

Adi Hütter blieb bei Borussia Mönchengladbach nur eine Saison im Amt. Nun hat der Österreicher die Gründe für sein Aus geschildert.

Von Eintracht Frankfurt zog es Adi Hütter 2021 auf die Trainerbank von Borussia Mönchengladbach. Von Erfolg war das Engagement am Niederrhein nicht geprägt. Beim Sender “Servus TV” äusserte sich der 52-Jährige nun kritisch und erklärte: “Es war sowohl in Bern als auch in Frankfurt auch nicht immer alles eitel Wonne. Es gab immer wieder Kritik. Aussergewöhnlich war für mich, dass in Gladbach vieles öffentlich gemacht wurde. Das kannte ich vorher nicht, gehört aber im Fussball dazu.”

Der frühere Gladbach-Manager Max Eberl hatte Hütter zu den Fohlen gelockt. “Leider ist das, was mir in der Sommertransferzeit versprochen wurde, nicht eingehalten worden”, resümierte Hütter nun und sagte: “Auf Spielerebene hat sich nichts getan. Dann hat sich Max Eberl nach drei Monaten verabschiedet, was mich viel Energie gekostet hat.” Der Österreicher gab sich daneben aber auch selbstkritisch. “Auf der anderen Seite haben wir nie spielen können, was wir wollten”, fügte er an.

adk 5 Juli, 2022 14:02