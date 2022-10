«Im Moment schon sehr grenzwertig»: Farke hofft auf Neuzugänge

Daniel Farke wäre erfreut, wenn Borussia Mönchengladbach nachrüsten würde. Der Übungsleiter wünscht sich Winter-Neuzugänge.

Verstärkt sich Borussia Mönchengladbach im kommenden Transferfenster? Daniel Farke hofft darauf. «Wir spielen nicht europäisch und ich weiss natürlich auch, dass wir finanziell recht eingeschränkt sind. Du wirst halt immer mal mit Verletzungen konfrontiert, aber klar, im Moment ist es schon sehr grenzwertig», so der Trainer der Fohlen bei «Bild».

«Ich thematisiere das nicht so gern, aber mit allen Jungs an Bord wäre es natürlich schon ein anderes Spiel. Ich setze mich hier jetzt aber nicht hin und fordere Neue. Wir haben die Realität, die müssen wir so akzeptieren und das Beste draus machen», sagt Farke mit Blick auf die angespannte Personallage.

adk 30 Oktober, 2022 16:58