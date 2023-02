Kein Muskelfaserriss: Entwarnung bei Omlin

Jonas Omlin musste bei der 0:4-Niederlage von Borussia Mönchengladbach in Mainz bereits im ersten Durchgang verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Doch nun gibt es Entwarnung.

Am Freitagabend kam Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FSV Mainz 05 unter die Räder. Obendrein konnte Jonas Omlin die Partie nicht zu Ende spielen. Trainer Daniel Farke ging nach der Partie fest von einem Muskelfaserriss beim Goalie aus. Doch laut Informationen von «Sky» bestätigten sich die Befürchtungen nicht.

Eine MRT-Untersuchung am Samstagmorgen hat demnach ergeben, dass es sich bei der Verletzung des Schweizers nur um eine Zerrung handelt. Der 29-Jährige muss also voraussichtlich nur ein paar Tage aussetzen und kann dann wieder am Mannschaftstraining der Fohlen teilnehmen.

adk 25 Februar, 2023 15:35