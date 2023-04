Lars Stindl verabschiedet sich bei Gladbach nach 8 Jahren

Die Zeit von Gladbach-Kapitän Lars Stindl bei der Borussia endet nach acht Jahren.

Mit einer Videobotschaft kündigt der 34-Jährige seinen Abschied bei Gladbach im Sommer an. Für den Stürmer und elfmaligen deutschen Nationalspieler wird es wohl zu seinem früheren Klub Karlsruher SC gehen. Dieser Wechsel von Stindl ist allerdings noch nicht bestätigt.

«Ich habe mir in den letzten Wochen viele Gedanken gemacht und bin zu dem Entschluss gekommen, wieder zurück in meine Heimat zu gehen. Dies war immer der ursprüngliche Plan, doch dieser unglaubliche Verein mit all seinen Personen, Mitarbeitern, meinen Mitspielern über all die Jahre und vor allem dieser unfassbare positive Zuspruch von allen Borussia-Fans, dazu die Tatsache wie wohl wir uns am Niederrhein fühlen, haben das alles ins Wanken gebracht. Dennoch glaube ich, dass bald der Zeitpunkt für etwas Neues in meinem Leben gekommen ist», begründet Stindl seinen Wechsel.

Borussias Sportdirektor Roland Virkus sagt zum Abschied des Stürmers: «In den vertrauensvollen wie intensiven Gesprächen mit Lars haben wir schnell gemerkt, dass es bei Lars nicht um eine rein sportliche Entscheidung ging. Da war es doch klar, dass man einem solch verdienten Spieler so viel Zeit wie möglich einräumt. Lars hat nun eine Entscheidung getroffen, die wir total respektieren, aber auch bedauern. Irgendwann wird Wehmut aufkommen, aber zunächst konzentrieren wir uns auf die noch bevorstehenden gemeinsamen Aufgaben.»

Videobotschaft vom Capitano 💚😢 @stindl28 verlässt Borussia zum Saisonende nach acht gemeinsamen Jahren. #FohlenFamilie pic.twitter.com/pb1au5Tdpv — Borussia (@borussia) April 12, 2023

psc 12 April, 2023 16:41