Marcus Thuram wird für die WM nachnominiert

Gladbach-Stürmer Marcus Thuram darf doch noch an die WM in Katar.

Wie der französische Verband mitteilt, hat Nationaltrainer Didier Deschamps den 25-Jährigen nachnominiert. Zuvor vergab der französische Nationaltrainer nur 25 der 26 zur Verfügung stehenden Plätze. Nach dem Wochenende ist die Entscheidung nun gefallen. Thuram wird noch am Montag im Nationalmannschaftszentrum in Clairefontaine erwartet.

Überraschend ist die Nomination nicht, zeigt sich Thuram in dieser Saison doch sehr formstark. In der Bundesliga hat er bereits zehn Tore erzielt und liegt damit in der Torschützenliste hinter Landsmann Christopher Nkunku auf Rang 2.

𝟮𝟲𝗲̀𝗺𝗲 𝗷𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿 ! @MarcusThuram appelé pour compléter le groupe de Didier Deschamps à la Coupe du Monde 🇫🇷#FiersdetreBleus pic.twitter.com/tGWxT0UAHT — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 14, 2022

psc 14 November, 2022 10:49