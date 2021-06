Matthias Ginter überrascht mit Aussage zu seiner Zukunft

Matthias Ginter steht bei Borussia Mönchengladbach nur noch für eine weitere Saison unter Vertrag. Sein Verein gerät allmählich unter Zeitdruck. Umso mehr überrascht, dass bislang noch gar keine Gespräche über eine allfällige Vertragsverlängerung stattfanden.

Dies gab der 27-jährige Innenverteidiger am Rande der Europameisterschaft bekannt, wo sich Ginter mit dem DFB-Team auf das zweite Gruppenspiel gegen Portugal vorbereitet. “Es gab noch keine Verhandlungen oder andere Gespräche bezüglich des Vertrags”, sagte der Verteidiger am Donnerstag in Herzogenaurach. Während eines Turniers sei dies aber “ganz normal”, er wolle sich “mit vollem Fokus” der Nationalelf widmen

Nach dem Turnier wird eine Entscheidung fallen: Verlängert Ginter nicht, soll er wohl verkauft werden, damit Gladbach noch eine Ablöse kassieren kann. “Man wird sich bestimmt nach dem Turnier oder dem Urlaub zusammensetzen”, ergänzte der Abwehrspieler.

psc 17 Juni, 2021 14:36