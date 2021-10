Ginter-Verlängerung bei Gladbach in weiter Ferne

Ein Abgang von Matthias Ginter bei Borussia Mönchengladbach nach dieser Saison wird immer wahrscheinlicher.

Der Bundesligist hat dem 27-jährigen Abwehrspieler inzwischen ein Angebot zur Vertragsverlängerung vorgelegt. Laut “Sport Bild” ist dieser damit allerdings “sehr unzufrieden”. Trotz seiner Leistungssteigerung in den letzten Jahren und seinem Statuts als Nationalspieler will Gladbach das Jahressalär von 4 Mio. Euro angeblich sogar senken. Ginter fehle es diesbezüglich an “persönlicher Werschätzung”. Zudem scheint der Verteidiger auch zu zweifeln, was die sportliche Entwicklung der Mannschaft angeht. Auch andere Leistungsträger wie Denis Zakaria könnten den Verein bald verlassen und nicht gleichwertig kompensiert werden.

Beim Schweizer Nationalspieler sollen weitere Gespräche über eine allfällige Verlängerung des zum Saisonende ebenfalls auslaufenden Vertrags um Weihnachten herum folgen.

psc 27 Oktober, 2021 10:31