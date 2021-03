Max Eberl geht Kritik an Marco Rose auf die Nerven

Gladbachs Sportdirektor Max Eberl ärgert sich über die anhaltende Kritik und den zu harschen Umgang mit Trainer Marco Rose.

Der 44-jährige Chefcoach der Fohlen steht seit der Bekanntgabe seines Wechsel zum BVB im Sommer im Fadenkreuz der Kritik – auch von Fans der Borussia. Darüber ärgert sich Eberl im Gespräch mit “spox.com”: “Auch wenn relativ salopp gesagt wird: ‚Du musst den Trainer entlassen, dann ist alles wieder gut.‘ Wer sagt das? Wir haben einen Trainer, der vor vier bis fünf Wochen gefeiert wurde. Und dieser Trainer soll heute fachlich nicht mehr in der Lage sein, unsere Mannschaft so zu trainieren, dass wir doch noch nach Europa kommen können?”

Eberl hatte auf einer Pressekonferenz verkündet, dass er bis Saisonende an Rose festhalten werde. In dieser Woche richtete er sich in einem offenen Brief an die eigenen Fans und forderte insgesamt mehr Zusammenhalt.

Weiterhin ist die Kritik an Rose über dessen Verhalten und Entscheidung gross. Nach wie vor fordern viele Anhänger die sofortige Entlassung des Übungsleiters. Hinzu kommt, dass es sportlich seit der Bekanntgabe des Wechsels nicht mehr läuft.

psc 12 März, 2021 11:51